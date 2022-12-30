Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цены на газ в Европе упали ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 16 февраля
Мир
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело в отношении руководителей NEXTA
Мир
Financial Times написала о безуспешной попытке Блэра навязать Путину западные взгляды
Происшествия
Эксперты МАГАТЭ сообщили об отключении резервной линии к ЗАЭС из-за обстрела
Общество
Путин поручил проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Мир
В Германии готовятся к экономически тяжелому 2023 году
Авто
В России запланировали достичь доли в 15% электромобилей на рынке к 2030 году
Мир
Число задержанных после взрыва в турецком Айдыне возросло до пяти
Мир
Пять человек погибли в результате падения башенного крана в Турции
Интернет
В Twitter начнет отображаться причина блокировки аккаунта
Общество
Более половины россиян выразили сожаление о распаде СССР
Происшествия
Полицейские обнаружили крупный тайник с оружием в Херсонской области
Сюжет:

Цены на газ в Европе упали ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 16 февраля

0
Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на газ в Европе впервые с 16 февраля опустились ниже $800 за 1 тыс. куб. м. Об этом 30 декабря свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Потолок — ледяной: способно ли ограничение газовых цен изменить энергорынок
Нововведение скорее приведет к проблемам с теплоснабжением в ЕС и закрытию предприятий

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки $925,2 за 1 тыс. куб. м (–1,9%). В моменте их стоимость опустилась до $790,8 (–16,2%).

Динамика котировок приводится от цены предыдущего торгового дня — $943,5.

Страны Евросоюза 19 декабря согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Эта мера начнет действовать с 15 февраля.

Член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич указал, что введение потолка цен на газ нарушит базовые рыночные принципы.

После этого президент России Владимир Путин указал на право России отказаться от выполнения контрактов по газу в случае их нарушения из-за потолка цен в ЕС.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022