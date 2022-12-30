Цены на газ в Европе упали ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 16 февраля
Цены на газ в Европе впервые с 16 февраля опустились ниже $800 за 1 тыс. куб. м. Об этом 30 декабря свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки $925,2 за 1 тыс. куб. м (–1,9%). В моменте их стоимость опустилась до $790,8 (–16,2%).
Динамика котировок приводится от цены предыдущего торгового дня — $943,5.
Страны Евросоюза 19 декабря согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Эта мера начнет действовать с 15 февраля.
Член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич указал, что введение потолка цен на газ нарушит базовые рыночные принципы.
После этого президент России Владимир Путин указал на право России отказаться от выполнения контрактов по газу в случае их нарушения из-за потолка цен в ЕС.