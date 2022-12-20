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В ГД заявили о нарушении рыночных принципов после введения потолка цен на газ

Депутат Станкевич: введение потолка цен на газ нарушит базовые рыночные принципы
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Фото: ТАСС/Евгений Разумный
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Одобренный Евросоюзом (ЕС) потолок цен на газ на уровне €180 за МВт·ч нарушит базовые рыночные принципы взаимодействия поставщиков и потребителей энергоресурсов. Об этом 20 декабря заявил член комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

«Весь мир стремится жить в рыночных условиях, а рыночные условия предполагают учет издержек и затрат, которые возникают при производстве продукции, экономически эффективную прибыль и приемлемую цену для потребителей. Ограничение цен на газ нарушает базовые рыночные принципы взаимодействия поставщиков и потребителей энергоресурсов», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению Станкевича, Россия совместно с другими государствами — крупнейшими экспортерами газа должна «этому всячески противодействовать». В противном случае, подчеркнул депутат, «если этот прецедент будет иметь последствия, то это приведет к возникновению дисбаланса на рынках, к возникновению дефицита продукции и, как следствие, к возникновению непрогнозируемых всплесков цен».

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«По сути, это сговор потребителей, которые имеют цель оказать давление на страны, которые производят и поставляют газ в ЕС. На мой взгляд, это в корне неверное решение, нужно всячески препятствовать и создавать условия для того, чтобы такие решения не обрели характер прецедента, который будет применяться в долгосрочной перспективе к иным видам энергетических ресурсов», — заключил он.

Накануне европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст сказал, что потолок цен на газ на уровне €180 за МВт·ч не стабилизирует рынок. Показатель должен находиться хотя бы на уровне €100 за МВт·ч.

Ранее, 2 сентября, главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть. Также государства ЕС согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

Как отмечал 9 декабря президент России Владимир Путин, Москва не будет продавать свои энергоресурсы в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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