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Читатели Daily Mail назвали Столтенберга инициатором конфликта на Украине

В Британии назвали Столтенберга одним из основных инициаторов конфликта на Украине
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Фото: Global Look Press/Gehad Hamdy
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Читатели британской газеты Daily Mail назвали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга одним из основных инициаторов конфликта на Украине. Свое мнение 2 января они высказали в комментариях на сайте издания.

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Пользователь Tiny Timmy назвал Столтенберга главным нарушителем спокойствия. Он считает, что альянсу выгоден конфликт в долгосрочной перспективе.

«Столтенберг — один из основных инициаторов этого хаоса и кошмара. Он не собирается останавливаться», — написал один из комментаторов.

«Ага, давайте отдадим миллиарды оружейным гигантам и их акционерам, а потом замерзнем насмерть в своих домах», — сыронизировал steve wicks.

Читатель газеты с ником petemus1 написал, что генеральный секретарь альянса «разжигает третью мировую».

«Интересно, акциями каких оборонных компаний он владеет», — задался вопросом еще один пользователь.

«Не лучше ли начать мирные переговоры вместо того, чтобы затягивать боевые действия?» — написал один из комментаторов.

Michael Stewart 70 выразил мнение, что, если бы НАТО не двинулась на восток, этого конфликта никогда не было бы.

Ранее, 1 января, Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада необходимо разработать план долгосрочной поддержки Украины, так как противостояние с Россией может затянуться. По его словам, в текущей ситуации киевский режим особенно остро нуждается в западной военной поддержке.

30 декабря американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что Столтенберг — военный преступник, который должен быть приговорен к 30 годам заключения. Так он прокомментировал заявление главы НАТО, назвавшего военную поддержку Украины кратчайшим путем к миру.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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