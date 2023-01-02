В Турции отказались ограничивать сделки по газу на создаваемом с РФ хабе

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез 2 января в эфире телеканала TVnet заявил, что страна не собирается вводить какие-либо ограничения или контроль над сделками на создаваемом ею в Стамбуле газовом хабе.

«Благодаря этой платформе (хабу. — Ред.) мы создаем рыночные механизмы для реализации природного газа. Мы не собираемся вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем, вводить какие-либо ограничения», — ответил министр на вопрос о том, как будет работать газовый хаб в условиях антироссийских энергетических санкций.

По его словам, Турция намерена создать прозрачную систему сделок по газу. Он также отметил, что Россия является «крайне важным поставщиком газа».

Ранее, 28 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Турция и РФ приступили к практической реализации проекта газового хаба на турецкой территории. По его словам, он обеспечит прозрачное и справедливое ценообразование на рынке.

10 декабря Миллер в ходе рабочего визита в Турцию заявил о том, что главным итогом его рабочей поездки стало обсуждение проекта газового хаба в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 декабря заявил о том, что республика ведет подготовительные работы по созданию хаба, через который в Европу будет поставляться природный газ.

18 ноября Путин и Эрдоган в телефонном разговоре обсудили инициативу создания на территории Турции крупного газового хаба. Лидеры подробно обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях.

О возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки Путин заявил 12 октября.