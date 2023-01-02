В Виннице на священника УПЦ напали с ножом

Винницкая епархия Украинской православной церкви (УПЦ) сообщила о нападении на ее протоиерея, пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 2 января говорится в Telegram-канале епархии.

Неизвестный напал на клирика Антония Ковтонюка, священник получил ножевые ранения.

«Преступление произошло на территории Покровского храма в Виннице. Правонарушителя задержала полиция. Сейчас отец Антоний в тяжелом состоянии находится в больнице», — отметили в УПЦ.

Уточняется, что в храм вошел мужчина и начал всё переворачивать, настоятель храма был у алтаря и направился к человеку. Он сделал замечание нападавшему, но тот не реагировал и «порезал священнику горло».

При задержании полицейские, прибывший по вызову, применили огнестрельное оружие. Злоумышленник ранен в ногу и задержан.

В конце декабря сообщалось, что с начала осени у священников УПЦ прошли более 100 обысков, десятки из них задержаны.

Ранее, 21 декабря, врио председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что на Украине было возбуждено 50 уголовных дел против священников УПЦ. В сентябре слудба проводила обыски на территории Киево-Печерской лавры в Киеве, в результате чего была найдена пророссийская литература, поддерживающая «русский мир».

В ноябре сообщалось, что на Украине берут в заложники священников канонической УПЦ Московского патриархата с целью их обмена на находящихся в плену украинских боевиков.

Как рассказал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, Киев обвиняет священников в призывах к миру и поиску взаимопонимания. Поэтому, по его словам, для режима президента Украины Владимира Зеленского в таких условиях они являются, по сути, главными врагами.

22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. По данным спецслужбы, там обнаружена якобы пророссийская литература, которая использовалась во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира». После этого лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии ПЦУ, созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Данная церковь не признана мировым сообществом. Единственной законной является самоуправляемая Украинская православная церковь Московского патриархата.