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Ким Чен Ын вместе с дочерью проинспектировал склад с ракетами

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Фото: KCNA via REUTERS
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Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил склад с баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12» и ракетами KN-23, способными нести ядерный заряд. Об этом 2 января сообщает южнокорейское агентство Yonhap News.

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«Ким в третий раз появился на публике со своей дочерью Джу Э.На видеозаписи, опубликованной государственным Центральным телевидением Кореи, видно, как они идут рука об руку рядом с баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12» и ракетами КН-23, созданными по образцу российских баллистических ракет «Искандер», — указывает агентство.

Отмечается, что кадры были показаны по северокорейскому телевидению без особых пояснений в сюжете о прошедшем с 26 по 31 декабря шестом пленуме партии.

Как предположило агентство, дочь северокорейского лидера демонстрируется как символ будущих поколений, который был показан на фоне оружия, которе должно будет защищать безопасность КНДР.

«Интерпретируется, что это должно подчеркнуть необходимость ядерного оружия как средства защиты безопасности будущих поколений, выдвигая Ким Джу Э как символ будущих поколений Северной Кореи», — указали в статье.

Ранее в этот день президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил о том, что республика ведет переговоры с США о проведении на ее территории учений с ядерным оружием. Глава государства отметил, что хотя оружие принадлежит США, две страны должны совместно планировать его размещение и делиться информацией.

До этого, 1 января, министерство обороны Южной Кореи предупредило власти КНДР о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует падение режима. В министерстве обратились к Пхеньяну, призвав вернуться на путь денуклеаризации.

Тогда же лидер КНДР Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками. Всего в 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

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