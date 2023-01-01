Полянский выразил сожаление из-за ухода профпсихиатра — постпреда Мексики из СБ ООН

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление в связи с уходом из Совета Безопасности (СБ) ООН постпреда Мексики, который является профессиональным психиатром. Помощь такого специалиста могла бы понадобиться постпреду Украины Сергею Кислице, высказался он 1 января.

«Жаль всё-таки что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред — профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы! Конечно, он сможет наблюдать г-на Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать», — написал постпред в своем Telegram-канале.

Так российский дипломат прокомментировал новогодний твит Кислицы. Представитель Украины в СБ ООН опубликовал фото наручных часов с изображением Бэтмена в приглушенном свете и фото здания штаб-квартиры ООН в тумане, сопроводив их ненавистническими репликами в адрес России.

Украинский постпред не первый раз привлекает к себе внимание явно недипломатическими методами критики коллег и выражения мнений. В ноябре он написал в Twitter о том, что слушать выступления российского коллеги Василия Небензи «одна из самых ужасных обязанностей».

В октябре Кислица перешел на личные оскорбления российских дипломатов. Он назвал логику Москвы «дебильной», а Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

Постпред Украины при ООН продолжает традиции своих уже освобожденных от должности коллег. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Казахстане Петра Врублевского, ранее скандально высказавшегося об убийстве русских.

За грубые высказывания также был уволен также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Весной он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой», а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере.