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Постпред Украины при ООН перешел на личные оскорбления российских дипломатов

Постпред Украины при ООН Кислица перешел на личные оскорбления зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского
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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица перешел на личные оскорбления российских дипломатов. Оскорбительный комментарий 20 октября Кислица опубликовал в своем Twitter.

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Накануне в Нью-Йорке прошли закрытые консультации Совбеза ООН, на которых обсуждался вопрос о якобы экспортируемых Ираном беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в Россию для использования на Украине. Киев призвал экспертов ООН посетить Украину, чтобы те подтвердили этот факт.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал эти обвинения очередным раундом дезинформации и давления на Россию, заявив, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с секретариатом ООН, если тот примет участие в «расследовании», о котором просит Киев.

Комментируя это высказывание Полянского, Кислица назвал логику Москвы «дебильной», а Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

«На Украине, похоже, обеспокоены поведением своих дипломатов и тем, как это влияет на имидж страны. Так что продолжайте в том же духе, господин Кислица, до дна осталось еще немного», — в ответ на это написал в своем Telegram-канале Полянский.

Дипломат добавил, что «на нападки и хамство всяких там кислиц, мельников, врублевских» ему даже не хочется отвечать.

«Одного посол Кислица явно не усвоил: дипломаты не должны переходить на личности. Вот почему его презирают большинство наших коллег из ООН. Пытаясь напасть на нас и навредить нам, он только унижает себя и свою страну, иллюстрируя, почему Украина находится там, где она сейчас, — в тупике», — прокомментировал Полянский слова Кислицы.

18 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил украинского посла в Казахстане Петра Врублевского, ранее скандально высказавшегося об убийстве русских.

В августе Врублевский дал интервью одному из казахских блогеров. В ходе беседы он сказал, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению». Комментируя заявление украинского дипломата, Захарова указала, что такое может сказать только посол террористического режима. В тот же день глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку призыву Врублевского.

За грубые высказывания был уволен также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Весной он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой», а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере.

В октябре Мельник нецензурно выразился в отношении Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план по решению конфликта на Украине.

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