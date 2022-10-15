Экс-посол Украины в Германии Мельник уехал из Берлина

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который известен своими скандальными высказываниями, после почти восьми лет работы в ФРГ уехал из Берлина в Киев. Об этом в субботу, 15 октября, сообщило агентство DPA.

По данным журналистов, в субботу утром дипломат пересек границу с Польшей на машине. Его преемник, Алексей Макеев, должен прибыть в столицу ФРГ в понедельник, 17 октября.

Формально смена главы украинского диппредставительства произойдет после того, как новый посол вручит верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Дата приема Макеева главой государства пока не назначена.

13 октября комментируя ситуацию с невозможностью оплаты за счет компании SpaceX спутниковой интернет-сети Starlink на Украине, ее владелец Илон Маск заявил, что всего лишь следует совету экс-посла Мельника, который в нецензурной форме посоветовал американскому бизнесмену «убираться к черту».

9 октября сообщалось, что бывший посол Украины в Германии резко высказался на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар, которая задалась вопросом, почему сын Мельника не служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Экс-посол не стал отвечать на этот вопрос и назвал партию «ужасной и бессердечной», а девушку — «бессовестной».

9 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии. На его место назначен новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Сообщалось, что Мельник станет заместителем главы МИД в Киеве.

Андрей Мельник известен своими провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс.Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его отказа ехать в Киев. 24 августа Мельник объяснил, что обозвал канцлера ФРГ от безысходности после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.