Матвиенко рассказала о готовности президента Бразилии перезапустить отношения с РФ

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил готовность и заинтересованность в перезапуске отношений с Россией во многих сферах. Об этом 1 января сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вновь избранный президент подтвердил готовность и заинтересованность как бы перезапустить российско-бразильские отношения с точки зрения наращивания объема торгово-экономического сотрудничества, в научной сфере, в технической сфере, в сфере природоохранной и в самых разных иных», — рассказала она журналистам.

Матвиенко представляла Россию на церемонии инаугурации Лулы да Силвы, которая проходит 1 января. С рабочим визитом в Бразилиа спикер Совфеда прибыла 31 декабря. Также в составе делегации — заместитель председателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата верхней палаты парламента Геннадий Голов.

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии 31 октября. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день направил поздравления Лулу да Силве, а в российском МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, в том числе в рамках взаимодействия в ООН, БРИКС и G20.

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.