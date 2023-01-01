ВС РФ 31 декабря поразили места запуска украинских ударных беспилотников

ВС РФ 31 декабря поразили стоянки хранения и места запуска украинских ударных беспилотников. Об этом в воскресенье, 1 января, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных БПЛА, пояснил он.

Конашенков подчеркнул, что цель удара была достигнута.

«Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны», — сказал он.

Кроме того, ВС РФ на южно-донецком направлении отбили контратаки украинской армии на населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области, уничтожив более 50 украинских военных.

31 декабря воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Тогда же сообщалось, что в Хмельницком поврежден военный объект после ракетного удара. По словам главы местной военной администрации Сергея Гамалия, повреждена военная техника.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что минометные расчеты нанесли удар по позициям украинских боевиков в зоне СВО. Отмечалось, что артиллеристы ведут огонь на поражение огневых позиций, опорных пунктов, живой силы и легкобронированной техники противника на дальности до 7 тыс. м.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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