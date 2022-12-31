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Власти украинского Хмельницкого заявили о повреждении военного объекта

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Хмельницком оказался поврежден военный объект после ракетного удара. Об этом сообщил глава местной военной администрации Сергей Гамалий в субботу, 31 декабря.

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«Хмельнитчина! Сегодня во время ракетного удара произошло попадание в военный объект в Хмельницком. Поврежденная техника. Также есть попадание в АЗС», — заявил он в своем Telegram-канале.

Гамалий указал, что критическая инфраструктура не повреждена, идут работы по ликвидации последствий удара.

Ранее этим же днем воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Украинские власти ранее сообщали об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признавал, что ограничения потребления электроэнергии сохранятся в стране на протяжении зимы, так как повреждения различной степени затронули все тепловые и гидроэлектростанции, а также 40% объектов высоковольтной сети.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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