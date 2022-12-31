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СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах Украины

В Киевской, Харьковской, Винницкой областях Украины и Киеве прогремели взрывы
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Фото: REUTERS/Anna Voitenko
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Взрывы прогремели в субботу, 31 декабря, в Киеве и других регионах Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

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Мощные взрывы слышны в центре украинской столицы. По информации официального ресурса по оповещению граждан, сирена зазвучала в Киеве в 12:49 (13:49 мск). Воздушная тревога объявлена в настоящее время по всей территории Украины.

Также взрывы прогремели в Николаеве и подконтрольной украинским националистам части Запорожской области.

«Сообщают о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Ранее писали, что там работает ПВО», — уточняет издание.

В Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировали.

Ранее, 29 декабря, сообщалось о взрывах в Киеве и области столицы. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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