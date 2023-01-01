Католики России проведут заупокойные службы по Бенедикту XVI

В католических храмах России проведут заупокойные мессы по почетному папе римскому Бенедикту XVI. Их планируется провести во всех храмах, сообщил в воскресенье, 1 января, вспомогательный епископ Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

«По нашим канонам церкви во всех храмах по всему миру все священники будут совершать специальные заупокойные службы по ушедшему понтифику», — сказал он ТАСС.

Дубинин отметил, что он сам проведет заупокойную мессу по Бенедикту в одном из католических храмов Санкт-Петербурга.

«Я постоянно нахожусь в Санкт-Петербурге, здесь у нас есть единственная на сегодняшний день базилика Святой Екатерины, это статус храма, который указывает на его особую связь с римским понтификом. Сегодня в 19 часов я буду служить там заупокойную мессу», — уточнил епископ.

По его словам, все желающие выразить свое почтение понтифику, могут также приходить в собор Успения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге. Там будут выставлены портрет Бенедикта XVI и книга соболезнований.

Почетный папа Бенедикт XVI скончался в субботу, 31 декабря, на 96-м году жизни. За несколько дней до смерти в Ватикане сообщили об ухудшении его состояния.

Президент России Президент России Владимир Путин выразил соболезнования папе римскому Франциску по поводу смерти почетного папы Бенедикта XVI. Российский лидер заявил, что ему довелось общаться с Бенедиктом XVI и он сохранит самые светлые воспоминания о нем.

В свою очередь, патриарх Кирилл отметил вклад папы Бенедикта XVI в развитие межхристианского сотрудничества и уважение, с которым он относился к русскому православию. Он подчеркнул, что лично встречался с ушедшим из жизни понтификом и видел его глубокую любовь к восточному христианству.

Похороны почетного папы Бенедикта XVI пройдут 5 января. Церемония пройдет на площади Святого Петра. Службу возглавит папа римский Франциск.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) взошел на папский престол в 2005 году, а отрекся от него в 2013-м по собственному желанию. Он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола. Тогда он объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.