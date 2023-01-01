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Ким Чен Ын обвинил США в создании аналога НАТО в Азии

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Фото: REUTERS/KCNA
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Глава КНДР Ким Чен Ын в воскресенье, 1 января, обвинил США в создании аналога НАТО в Азии. Об этом лидер КНДР заявил на пленуме Трудовой партии республики.

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Он отметил, что США с 2022 года поднимают уровень военного давления на КНДР, наращивают военные возможности и вводят в Южную Корею ядерные ударные средства на постоянное размещение.

«Продвигая осуществление сотрудничества с Японией и Южной Кореей под предлогом «укрепления альянса», погружаются в создание нового военного блока, азиатской версии НАТО», приводит слова Ким Чен Ына новостное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава КНДР подчеркнул, что республика будет с удвоенной силой укреплять самооборону, чтобы не допускать начала войны, и защищать мир и стабильность.

В тот же день Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Он указал на необходимость обеспечения «подавляющей военной мощи» для защиты суверенитета и безопасности.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония по дипломатическим каналам в Пекине выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками.

Военное командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что, хотя пуски не представляют непосредственной угрозы для Вашингтона или его союзников, они подчеркивают «дестабилизирующее» воздействие незаконных программ Пхеньяна по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

В 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

21 декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты сочтут серьезной эскалацией напряженности и провокацией новый ядерный взрыв или испытание МБР в КНДР.

Политолог Юрий Светов 4 ноября в разговоре с «Известиями» отметил, что руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Вашингтону. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.

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