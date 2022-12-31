Награжденный орденом Мужества военный подчеркнул уверенность в правом деле

Подполковник Дмитрий Жарких, награжденный 31 декабря орденом Мужества президентом России Владимиром Путиным в штабе Южного военного округа (ЮВО), заявил после церемонии об уверенности в правоте своего дела.

«Этот день — особенный для всех нас, кто здесь собрался в этом зале, кто был удостоен высоких наград», — сказал военнослужащий.

Он поздравил боевых товарищей, также получивших из рук главы государства высокие государственные награды.

«То, что это в преддверии Нового года, это знаменательно тем, что, подводя итоги 2022 года, года, как сказал Верховный главнокомандующий, тяжелого, мы с уверенностью смотрим в следующий год, с уверенностью в нашем правом деле, в этом символизм этого дня», — добавил Жарких.

Он рассказал, что его полк в ходе боев на николаевском направлении в сентябре неоднократно отражал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые стремились выйти к Херсону.

Попытки противника были отражены, при этом било уничтожено большое количество техники и живой силы ВСУ.

Механик-водитель танка Т-72БЗ Тимофей Матвеев добавил, что полученная им медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации награда не только его, но и подразделения и командиров.

Получившая награду от президента РФ сотрудница медицинской службы 71-го полка Анна Сидоренко рассказала о своих впечатлениях от встречи с лидером страны. По ее словам, визит Путина в штаб Южного военного округа был неожиданным для всех.

Ранее в этот день Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с командованием. Также президент вручил награду командующему группировкой российских войск в зоне спецоперации генералу армии Сергею Суровикину. Он получил орден Святого Георгия III степени.

Российский лидер также выпил шампанское вместе с военными и пожелал им беречь себя и друг друга.