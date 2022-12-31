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Путин выпил шампанское с военными в честь Нового года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент РФ Владимир Путин накануне Нового года, 31 декабря, выпил шампанское с российскими военными в штабе Южного военного округа (ЮВО).

«С наступающим Новым годом. И насчет три — троекратное, как положено, «ура». С Новым годом», — сказал глава государства.

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Он также пожелал военным беречь себя и друг друга.

Новогоднее обращение президента уже увидели жители дальневосточной части страны. Путин поздравил россиян не на фоне Кремля, как обычно, а в окружении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. На форме многих из них были государственные награды.

В своей речи Путин заявил, что пока у России есть такие люди, как участники спецоперации, сдаваться нельзя, а нужно только бороться.

Кроме того, российский лидер вручил награду командующему группировкой российских войск в зоне спецоперации генералу армии Сергею Суровикину. Он получил орден Святого Георгия III степени.

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