Участвовавшая в СВО медик рассказала о встрече с Путиным
Получившая награду от президента РФ Владимира Путина сотрудница медицинской службы 71-го полка Анна Сидоренко рассказала о своих впечатлениях от встречи с лидером страны.
По ее словам, визит главы государства в штаб Южного военного округа был неожиданным для всех.
«Это был нереальный новогодний сюрприз. Не ожидал никто, и я в том числе. В преддверии Нового года, волшебного праздника для всей нашей страны у руководства нашей страны, у нашего Министерства обороны появилась возможность поздравить нас лично», — рассказала Сидоренко.
Она также поблагодарила всех своих подчиненных, отметив, что ее награда является заслугой всей ее команды, а также подчеркнула, что каждый, кто получил сегодня награды, полностью их заслужил.
«Лично моя награда — это заслуга не только моя, но и моей медицинской службы 71-го полка. Я каждому благодарна из своих подчиненных, потому что, если бы не мои мальчики и девочки, ничего бы не вышло», — добавила она.
Ранее в этот день Путин посетил штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону и пообщался с командованием. Глава государства также вручил награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в штабе ЮВО было записано новогоднее обращение Путина к россиянам.
В числе прочих Путин вручил награду командующему группировкой российских войск в зоне спецоперации генералу армии Сергею Суровикину. Он получил орден Святого Георгия III степени.
Российский лидер также выпил шампанское вместе с военными и пожелал им беречь себя и друг друга.