Отпраздновавшей 100-летие матери Пеле не рассказали о смерти сына

Матери футболиста Пеле Селесте Арантес, которой в ноябре исполнилось 100 лет, еще не рассказали о смерти сына. Об этом 31 декабря сообщила ее дочь Мария Лусия ду Насименту.

«Мы разговариваем, но она не знает ситуации. Она в своем собственном мире. Она открывает глаза, когда я упоминаю его имя и говорю: «Мы собираемся помолиться за него», но на самом деле она не осознает, что я говорю», — цитирует ее газета Mirror.

Трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер 29 декабря. Футболист скончался из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

Прощание с Пеле начнется 2 января в 10:00 по местному времени (16:00 мск) и будет продолжаться в течение суток. Гроб футболиста поставят посередине стадиона, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Все желающие смогут проститься с футболистом.

30 декабря на здании посольства Бразилии в Москве был приспущен флаг в связи со смертью футболиста Пеле. Горожане принесли к бразильской дипмиссии цветы в память о спортсмене.

В тот же день Международная федерация футбола (ФИФА) призвала национальные ассоциации начинать матчи в ближайшие дни с минуты молчания в память о Пеле.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.