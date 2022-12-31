Композитора Эдуарда Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище

Народного артиста России, композитора Эдуарда Артемьева похоронили 31 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.

Прощание и отпевание прошли в субботу в Храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице.

Артемьев скончался 29 декабря после тяжелой болезни на 86-м году жизни. Об этом «Известиям» сообщил сын музыканта Артемий.

Соболезнования родным и близким Артемьева выразил, в частности, президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что музыка композитора стала символом целой эпохи.

О госпитализации 85-летнего Артемьева стало известно 9 декабря. Тогда сообщалось, что обследование показало 30% поражения легких. Ситуация также осложнялась хроническими заболеваниями сердца.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске в 1937 году. Композитор широко известен как автор музыки для Олимпийских игр в Сочи и Москве, а также к фильмам режиссеров Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского. Он работал, в частности, над картинами «Раба любви», «Родня», «Свой среди чужих, чужой среди своих».

В 1960–1990-х годах Артемьев написал музыку более чем к 30 постановкам для Театра имени Моссовета, Московского академического театра сатиры, Государственного академического Малого театра и других.