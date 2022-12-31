КНДР выпустила три баллистические ракеты малой дальности

КНДР запустила три баллистических ракеты малой дальности из провинции Хванхэ-Пукто в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap в субботу, 31 декабря.

Отмечается, что полет состоялся после того, как Южная Корея провела испытательный запуск космической ракеты-носителя с твердотопливным двигателем.

Ранее этим же днем Северная Корея запустила две баллистические ракеты. По информации японской береговой охраны, обе ракеты, вероятно, уже упали в море.

28 декабря лидер КНДР Ким Чен Ын на шестом пленуме ЦК ТПК заявил, что Северная Корея должна укрепить свой оборонный потенциал в 2023 году с учетом сложной политической обстановки на Корейком полуострове. Он также представил принципы ведения внешней политики и направления по «борьбе с противниками» страны.

​​26 декабря агентство Yonhap сообщило о пересечении границы Южной Кореи дронами КНДР. В общей сложности было зафиксировано пять северокорейских беспилотников, которые вошли в южнокорейское воздушное пространство.

В ноябре Ким Чен Ын заявил, что работа по наращиванию ядерных сил является величайшим и важнейшим революционным делом, и ее конечная цель — овладение сильнейшей в мире стратегической силой.