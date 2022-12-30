Реклама
Прямой эфир
Мир
В Бразилии предложили назвать в честь Пеле крупнейший порт Латинской Америки
Мир
В Тунисе чрезвычайное положение продлено еще на месяц из-за протестов
Спорт
ФИФА призвала начинать матчи с минуты молчания в память о Пеле
Мир
Пушков раскритиковал экс-президента Франции за слова о «поражении» России
Мир
Полянский озвучил причину невозможности прежних отношений Запада и России
Спорт
Аl-Arabiya сообщил о подписании Роналду контракта с «Аль-Насром»
Мир
С начала военного положения Украину пытались незаконно покинуть 12 тыс. мужчин
Мир
Асад в новогоднем поздравлении Путину пожелал России процветания и развития
Происшествия
В московских аэропортах задержали и отменили порядка 50 авиарейсов
Общество
В Кургане сотрудники МЧС спасли кота из пожара в жилом доме
Общество
В Серпухове стартовал новогодний фестиваль от Федерации бокса России
Мир
Украина вышла из соглашения с РФ по использованию пограничных водных объектов

В Бразилии предложили назвать в честь Пеле крупнейший порт Латинской Америки

0
Фото: REUTERS/dpa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порт бразильского города Сантус предложили назвать в честь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, скончавшегося в возрасте 82 лет. Об этом 30 декабря написала газета Folha de S.Paulo.

Король в поле: умер великий Пеле
Один из главных футболистов ХХ столетия скончался на 83-м году жизни

Автором инициативы выступил бывший мэр города, депутат федерального парламента Паулу Алешандри Барбоза. Его предложение поддержали будущий вице-президент Жералду Алкмина и будущий министр портов и аэропортов Марсиу Франса.

Отмечается, что все трое являются болельщиками клуба «Сантос», за который большую часть карьеры играл Пеле. Ожидается, что распоряжение будет подписано Франсой сразу, как только он вступит в должность 2 января.

Порт Сантус является самым крупным не только в Бразилии, но и во всей Латинской Америке.

Трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер 29 декабря. Футболист скончался из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

Прощание с Пеле начнется 2 января в 10:00 по местному времени (16:00 мск) и будет продолжаться в течение суток. Гроб футболиста поставят посередине стадиона, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Все желающие смогут проститься с футболистом.

30 декабря на здании посольства Бразилии в Москве был приспущен флаг в связи со смертью футболиста Пеле. Горожане принесли к бразильской дипмиссии цветы в память о спортсмене.

В тот же день Международная федерация футбола (ФИФА) призвала национальные ассоциации начинать матчи в ближайшие дни с минуты молчания в память о Пеле.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022