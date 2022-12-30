В Бразилии предложили назвать в честь Пеле крупнейший порт Латинской Америки

Порт бразильского города Сантус предложили назвать в честь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле, скончавшегося в возрасте 82 лет. Об этом 30 декабря написала газета Folha de S.Paulo.

Автором инициативы выступил бывший мэр города, депутат федерального парламента Паулу Алешандри Барбоза. Его предложение поддержали будущий вице-президент Жералду Алкмина и будущий министр портов и аэропортов Марсиу Франса.

Отмечается, что все трое являются болельщиками клуба «Сантос», за который большую часть карьеры играл Пеле. Ожидается, что распоряжение будет подписано Франсой сразу, как только он вступит в должность 2 января.

Порт Сантус является самым крупным не только в Бразилии, но и во всей Латинской Америке.

Трехкратный чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, умер 29 декабря. Футболист скончался из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования онкологического заболевания. До этого его экстренно госпитализировали.

Прощание с Пеле начнется 2 января в 10:00 по местному времени (16:00 мск) и будет продолжаться в течение суток. Гроб футболиста поставят посередине стадиона, где он дебютировал в составе «Сантоса» в ноябре 1956 года. Все желающие смогут проститься с футболистом.

30 декабря на здании посольства Бразилии в Москве был приспущен флаг в связи со смертью футболиста Пеле. Горожане принесли к бразильской дипмиссии цветы в память о спортсмене.

В тот же день Международная федерация футбола (ФИФА) призвала национальные ассоциации начинать матчи в ближайшие дни с минуты молчания в память о Пеле.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века. Он является единственным в мире футболистом, который трижды становился чемпионом мира как игрок. Это произошло в 1958, 1962 и 1970 годах. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов.