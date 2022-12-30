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Продажам автомобилей в России предрекли рост в 2023 году

Эксперт Чернов заявил о росте автомобильных продаж в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Продажи автомобилей могут начать расти уже в 2023 году. Об этом 30 декабря «Известиям» рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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По его словам, увеличение спроса на автомобили ожидается после стабилизации экономической ситуации в стране и роста реальных доходов населения вслед за повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Не исключено, что реальные доходы населения начнут расти уже в 2023 году, после того как в его начале поднимут МРОТ, что приведет к росту всех социальных выплат, пособий, зарплат бюджетников и т.п. При этом инфляция должна оставаться на низких уровнях, которые не превысят повышение МРОТа в процентном соотношении», — заявил эксперт.

Что касается экономической неопределенности населения, то она, по словам аналитика, начнет снижаться либо после нормализации геополитических отношений и снятия ряда ограничительных мер, либо после того, как российская экономика приспособится жить под влиянием внешних ограничений.

«Вероятнее всего, в следующем году не стоит этого ожидать. Поэтому мы считаем, что относительно текущего года в следующем небольшое увеличение спроса может произойти, но до уровней 2019 года спрос и продажи вырастут еще нескоро», — добавил Чернов.

Ранее в этот день вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на автомобильном рынке России стабилизируются после скачка, произошедшего весной. В данный момент стоимость ряда брендов снизилась на 18%.

Также 30 декабря в Минпромторге рассказали, что программы поддержки спроса на отечественные автомобили могут получить дополнительное финансирование. В 2023 году на программу льготного автокредитования выделят 5,1 млрд рублей, льготного лизинга — 2 млрд рублей, а на программу субсидирования покупки газомоторной техники — 2,7 млрд рублей.

27 декабря Мантуров сообщил, что по итогам 2022 года в России будет произведено 600 тыс. автомобилей, а объем продаж новых машин ожидается в районе 800 тыс. единиц. Он также отметил, что ситуация в автомобильной промышленности начала стабилизироваться к концу 2022 года.

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