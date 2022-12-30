Мантуров сообщил о стабилизации цен на российском авторынке

Цены на автомобильном рынке России стабилизируются после скачка, произошедшего весной. Об этом 30 декабря рассказал вице-премьер, глава российского Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24».

«Если брать март месяц, действительно, увеличение цены было там от 3 до 50%. На сегодняшний день уже цены снизились до 18% по ряду производителей. И продолжают стабилизироваться цены на автомобили, в первую очередь легковые», — отметил он.

Мантуров добавил, что цены на российском автомобильном рынке продолжают стабилизироваться после весеннего роста. По словам министра, в данный момент стоимость ряда брендов снизилась на 18%.

По словам главы Минпромторга, наблюдается снижение цен на модели марки «КамАЗ» за период с весны по осень 2022 года на 7–15%, а на ГАЗ цены упали на 10–18%.

«По мере насыщения рынка и увеличения конкуренции между автопроизводителями прогнозируется стабильный уровень цен в 2023 году», — резюмировал Мантуров.

Глава Минпромторга также сообщил о том, что власти РФ приняли долгосрочную стратегию развития автомобильной отрасли до 2035 года.

«Будем делать акцент на аутентично-российских производителях, но не будем исключать привлечения иностранных партнеров. <…> Конечно, мы будем двигаться в ногу со временем. Будет увеличиваться доля производства автомобилей гибридных, электрических, будет сохраняться потребность в автомобилях на газомоторном топливе. Мы будем сохранять поддержку как по газомоторным автомобилям, так и по электрическим для того, чтобы стимулировать спрос на этот вид транспорта. И, мы об этом уже не раз говорили, будем обязательно уделять внимание автомобилю на водородных элементах», — рассказал он в ходе интервью.

Ранее, 22 ноября, старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Александр Багрецов в беседе с «Известиями» рассказал о том, что при оптимистичном сценарии развития автомобильной промышленности можно полагать, что с 2024 года авторынок начнет расти и через пять лет сможет восстановиться до утраченных показателей. По его словам, в настоящее время наблюдается трансформация авторынка в РФ, что связано с изменениями в части производства, сервиса и уходом основных производителей из России. При этом на замену западному активно приходит азиатский автопром.

До этого, 16 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что покупка автомобилей должна стать более доступной для семей россиян, несмотря на сложности. По словам Путина, в отрасли «есть над чем работать», несмотря на сложности с логистикой. Надо внимательно смотреть на составляющие, из которых формируются цены.

7 ноября сообщалось, что, согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в октябре 2022 года российский автомобильный рынок упал на 62,8%. 15 ноября стало известно, что прекращение официальных поставок новых автомобилей привело к появлению в продаже в РФ моделей, которые раньше не были представлены в России.