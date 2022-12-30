Более половины россиян выразили сожаление о распаде СССР

Более половины россиян сожалеют о распаде СССР, следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и представленного 30 декабря к 100-летию образования государства.

Доля таких респондентов составила 58%. Еще 20% опрошенных заявили, что не сожалеют о распаде, а 13% заявили о своем безразличии к этому событию. Социологи отметили, что доля сожалеющих увеличивается вместе с возрастом участников опроса.

Чуть меньше половины — 48% респондентов — заявили, что хотели бы восстановления Советского Союза. Этот показатель также увеличивается с возрастом. Против восстановления СССР выступили 37% граждан.

При этом две трети опрошенных заявили, что вернуть СССР невозможно. Верят в такую возможность 27% участников исследования.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что СССР является неотъемлемой частью истории России.

7 декабря глава государства Владимир Путин заявил, что нельзя забывать об увековечении памяти жертв политических репрессий в СССР. Вместе с тем президент признал, что это тяжелая страница в истории государства.

Еще в июне 2021 года Путин подчеркивал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. В противном случае, по его словам, Россия может столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить.