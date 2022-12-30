Великий, могучий: как был образован Советский Союз

100 лет тому назад на политической карте мира появилось новое образование, которому было суждено сыграть одну из ключевых ролей в судьбах ХХ века, — СССР. Договор об образовании Союза был подписан 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, а на следующий день утвержден I Всесоюзным съездом Советов. В день столетия ушедшей сверхдержавы «Известия» вспоминают, как это было.

Шестая часть суши

К 1922 году на огромной территории бывшей Российской империи образовалось несколько независимых советских республик — кроме РСФСР это Украинская ССР, Белорусская ССР и ЗСФСР (Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика — объединение Армении, Грузии и Азербайджана). На Востоке возникли две народные советские республики — Хорезмская и Бухарская. Во время Гражданской войны все они были союзниками, все выступали против белых армий и собственных националистов и с помощью Москвы боролись с внутренней контрреволюцией.

Великий, могучий Вступление конных частей Красной армии в Казань. 1918 год. Фото: РИА Новости

Идея большого государства возникла на волне победы Красной армии в Гражданской войне, когда казалось, что действительно «нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Москва чувствовала в себе силы, чтобы объединить шестую часть обитаемой суши и почти всю территорию бывшей Российской империи.

В военном отношении все новые государства признавали гегемонию РСФСР. Но в 1922 году республики, объединенные авторитетом российских большевиков, начинали вести и общую внешнюю политику. В феврале их эмиссары подписали соглашение о передаче своего представительства РСФСР на международной конференции, посвященной экономическим и финансовым вопросам, которая проводилась в итальянской Генуе. Стало ясно, что необходимо более тесное объединение — и административное, и экономическое. Выжить поодиночке было труднее.

Спор об автономизации

До 1917 года и в первые годы после революции большевики, включая их вождя, видели социалистическую Россию унитарной. Для областей с особым национальным составом предлагались варианты культурной автономии. Но реальность внесла коррективы в этот план. Приходилось считаться с тем, что за несколько лет хаоса в Киеве, Тифлисе, Минске обозначилось стремление к суверенитету, полное уничтожение которого местное население восприняло бы как агрессию.

С августа 1922 года начала работать специальная комиссия, которая должна была определить общее будущее еще разобщенных советских республик. Председательствовал Иосиф Сталин — нарком по делам национальностей и генеральный секретарь ЦК РКП(б). Именно он был инициатором объединения советских республик в единое государство.

План, разработанный под руководством Сталина, предполагал вступление независимых советских республик в состав РСФСР на правах автономий. Сталинский проект поддержали далеко не все. Например, председатель Совнаркома Украины Христиан Раковский (кстати, этнический болгарин, родившийся на Балканах, под Сливеном) писал: «Формальное упразднение независимых республик явится источником затруднений как за границей, так и внутри Федерации». Не согласились с таким ущемлением «самостийных» прав и на Украине, и в Белоруссии, и в Грузии. Но главное, что противником автономизации оказался Владимир Ленин — председатель Совнаркома РСФСР и признанный лидер большевистской партии. Он принялся корректировать Сталина — и в письмах, и во время личной встречи.

Фото: TASS/ASSOCIATED PRESS Ленин и Сталин

Ленин предлагал создать «новый уровень» федерации, в котором РСФСР будет формально иметь равные права с украинскими, белорусскими и другими товарищами, имевшими к 1922 году независимый статус. Возникло и первое название будущего государства — Союз Советских Республик Европы и Азии.

Ленин категорично выступал за национально-территориальный принцип формирования республик, как автономных внутри РСФСР, так и будущих союзных. Несмотря на скверное самочувствие, в этом вопросе он оставался непреклонным — и Сталину приходилось сдавать позицию за позицией.

Границы между республиками «нарезались» порой произвольно. Судьбу спорных территорий Ленин старался решать как можно быстрее, чтобы хотя бы на время прекратить распри. Марксист, веривший в постепенное отмирание государства, он считал эти игры тактическим компромиссом перед национальным самосознанием. Главным для него было другое: партийная дисциплина, которая станет стержнем Союза, и опора на пролетариат, который, как считалось, един, независимо от кордонов и старорежимных предрассудков.

Советский Союз многие большевики ленинского поколения считали «рубашкой на вырост». Они надеялись, что не за горами новые пролетарские революции и на Западе, и на Востоке. СССР воспринимался как модель будущего всемирного интернационала. И новые советские республики будут постепенно присоединяться к Москве. Германская, Венгерская, а не исключено, что и Китайская — и так далее. Любопытно, что после 1945 года, когда в Восточной Европе и в Азии появится целый ряд «социалистических стран», Сталин не вспомнит об этой идее и присоединять их к Союзу не станет. Не присоединили к СССР и Монголию, хотя политические предпосылки для такого шага имелись с 1924 года — и жители этой дальневосточной страны вряд ли восприняли бы присоединение к большому соседу негативно.

Фото: РИА Новости Григорий (Серго) Орджоникидзе

Очень показателен скандал, разразившийся 20 октября 1922-го между Серго Орджоникидзе и группой грузинских коммунистов, которых он саркастически именовал «социал-духанщиками». Серго отстаивал сталинскую автономизацию, его противники ратовали за более широкие права для республик. Когда один из них — Акакий Кобахидзе — назвал Орджоникидзе сталинским ишаком, да еще и упрекнул в барстве, тот не сдержался и ударил обидчика. По жалобе грузинских товарищей этот инцидент расследовала комиссия во главе с Феликсом Дзержинским, который неожиданно для Ленина поддержал позицию Серго. Вождя это привело в ярость. Ленин обвинил в великодержавном шовинизме и Серго, и Сталина, и Железного Феликса и потребовал «примерно наказать тов. Орджоникидзе» — как «великорусского держиморду». Зацепившись за этот конфликт, Ленин гроссмейстерски выполнил свою задачу: идея централизованного Советского государства оказалась скомпрометированной.

Овации в Большом театре

18 ноября в «Правде» вышло программное интервью Сталина, в котором он уточнил свою позицию в компромиссном духе: «упразднение национальных республик явилось бы реакционным абсурдом, требующим упразднения нерусских национальностей, их обрусения, т.е. реакционным донкихотством, вызывающим возражения даже со стороны таких мракобесов русского шовинизма, как черносотенец Шульгин». В итоговой Декларации об образовании СССР за каждой республикой признавалось право о выходе из Союза. Дело сразу сдвинулось с мертвой точки, споры поутихли.

Новый договор об образовании Союза в начале декабря рассматривали в советах Украины, Белоруссии и Закавказья. Все три съезда поддержали идею создания СССР. Последним принял такое решение Х Всероссийский съезд Советов — 30 декабря 1922 года. Всё должно было указывать на то, что это не Россия сколачивает новую империю, а «дети разных народов» стремятся объединиться, чтобы вместе развиваться и строить социализм.

30 декабря 1922 года представители четырех республик в московском Большом театре открыли I Всесоюзный съезд Cоветов. Ленин по болезни на съезде не присутствовал, но его избрали почетным председателем, а с докладом об образовании Союз Советских Социалистических республик выступил Сталин, подчеркнувший, что советская власть «становится серьезной международной силой». Предполагалось, что не за горами и образование новых республик в Средней Азии, в Туркестане, который на первых порах входил в Российскую Федерацию. Представители Бухары и Хорезма, выступившие на съезде, заверили коллег, что народы Средней Азии в скором будущем готовы присоединиться к Союзу.

Съезд, на который собрались 2215 делегатов из четырех республик, утвердил и Декларацию, и Договор об образовании СССР. Гимном Союза стал «Интернационал», а государственным флагом — красное знамя. Герб СССР намекал на всемирное значение Союза — в его центре красовался земной шар. При этом у каждой республики имелась и собственная символика — гимн, флаг и герб.

Великий, могучий Фото: Global Look Press/Viktor Chernov

Без международного резонанса провозглашение нового государства не прозвучало бы так ярко. От имени Коминтерна съезд на чистом французском языке приветствовал болгарский революционер Васил Коларов, утверждавший, что в этот день впервые в истории «массы многочисленных народов, обитающих на такой большой территории, осуществляют право свободно располагать сами собой, обладая высшей властью и провозглашая безусловное право выходить из союза в любое время, если их высший интерес укажет на это».

Съезд избрал первый орган власти СССР — союзный Центральный исполнительный комитет, в который вошли по пять человек от каждой республики. Финальная речь Михаила Калинина потонула в овациях. Все понимали, что накануне нового 1923 года в истории народов, вошедших в СССР, открылась новая глава. С этого дня и началась история новой страны, которую со временем стали называть одной из двух сверхдержав ХХ века.

«Великие Штаты ССР»

Проект Советского Союза был смелым экспериментом. Большевики считали себя строителями нового мира и, конечно, не боялись создавать нечто небывалое. Но имели значение и аналоги. Самый очевидный из них — Соединенные Штаты Америки. Недаром Сергей Есенин называл свою страну великими штатами СССР. Сравнивали новую страну и с Великобританией.

Но не будем забывать и о Российской империи, которую тоже трудно было назвать абсолютно унитарным государством. Достаточно вспомнить титул самодержца — он и царь Казанский, и царь Астраханский, и царь Польский, и царь Сибирский, и царь Херсонеса Таврического, и царь Грузинский. И Финляндия, например, даже на Олимпийских играл и чемпионатах мира по фигурному катанию, борьбе и конькобежному спорту выступала под своим флагом, отдельно от Российской империи. Особое положение в империи сохраняли Хивинское ханство и Бухарский эмират — вассалы Петербурга с широкой автономией. Статусную разнородность частей большого государства СССР во многом унаследовал именно от империи, которую после февраля 1917 года официально принято было считать «тюрьмой народов». Но — на основе национального самоопределения.

Структура СССР отличалась сложностью. На верхнем уровне — союзные республики, которых изначально было четыре, к 1940 году стало 16, а в 1956, когда Карело-Финская ССР стала автономией в составе Российской Федерации, осталось 15. Вторая ступень — автономные республики, среди которых выделялись такие крупные и многонаселенные, как Татарская ССР. Третий уровень, означавший еще меньше самостоятельности, — это автономные области и автономные округа. Они входили в составы краев, которые формировались не на национальной основе. В то же время все народы страны имели равные права, это считалось непреложным принципом.

Признаемся, что эту запутанную иерархию субъектов Союза в СССР мало кто знал назубок. Возможно, потому, что, несмотря на внешнюю лоскутную разнородность, внутренне страна оставалась спаянной. Единая армия, внешняя политика, спецслужбы, правящая партия, которая курировала все вопросы «от Москвы до самых до окраин», — всё это напоминало скорее унитарное государство. Объединяло и решение общих производственных задач. На «стройках века», как правило, трудились представители всех республик. Важную роль в консолидации СССР сыграл и русский язык, ставший благодаря развитой системе образования «средством культурного взаимообогащения всех народов» страны. Москва поддерживала национальные языки коренных народов СССР. Создавались алфавиты, лингвистические школы, изучался фольклор. Издание книг и прессы на различных «коренных» языках тоже считалось задачей многонационального советского государства. Но в то же время повсюду развернулось обучение русскому. И благодаря школе и радио к началу Великой Отечественной войны знать его на окраинах бывшей империи стали гораздо лучше, чем до 1922 года.

Великий, могучий Автомобили «Чайка» Фото: ИЗВЕСТИЯ

В 1970-е в Советском Союзе много говорили о том, что «в нашей стране возникла новая историческая общность — советский народ». Это не было преувеличением. Речь не шла о стирании границ между представителями разных народов, но наднациональная идентичность действительно сформировалась. Сработало сразу несколько факторов: схожий образ жизни, стиль воспитания, общая идеология и массовая культура...

Модель СССР оказалась устойчивой и удачной для того, чтобы сгладить межнациональные и даже межцивилизационные противоречия. Советский Союз выдержал испытание Второй мировой войной и, несмотря на неизбежные противоречия, стал только крепче в послевоенные годы, когда республики — все вместе — преодолевали разруху и строили «социализм как реальность». Но потом началось время противоречий и радикальных реформ, которые оказались несовместимыми с советской системой. Роковым стало и право республик на выход из Союза, о котором десятилетиями никто не вспоминал. Им воспользовались в кризисном 1991-м.

По меркам истории СССР просуществовал недолго: 69 лет. Но вычеркнуть его из истории невозможно. Во-первых, СССР в известной степени остается образцом для нескольких государств на Земле, включая Китайскую Народную Республику. Во-вторых, роль Советского Союза во Второй мировой войне еще много лет во многом будет определять судьбу человечества. Советскую символику до сих пор можно увидеть и на антарктическом полюсе недоступности, и в океанских глубинах, и в космосе. Кроме того, ностальгия по советским временам даже сегодня, через 31 год после распада Союза, многое определяет на пространстве бывшего СССР. И с этим нельзя не считаться.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»