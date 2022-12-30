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19FortyFive назвал ошибкой Вашингтона упущенный шанс договориться с Москвой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вашингтон упустил возможность согласиться на требования Москвы о нерасширении НАТО на восток, спровоцировав вместо этого конфликт на Украине. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19FortyFive.

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Он отметил, что для США было бы намного лучше, если бы власти страны всерьез восприняли требования президента России Владимира Путина. В частности, военные расходы, которые несет Вашингтон, можно было бы направить в экономику и на нужды граждан.

«Они бы гордились внутренней политикой, а не сомнительной деятельностью своего правительства за рубежом», — подчеркнул Бэндоу.

Кроме того, по его словам, следуя таким путем, Вашингтон бы продемонстрировал ценность дипломатии и способствовал продолжению переговоров с Россией.

Ранее в этот день британская газета The Times опубликовала статью, в которой говорится, что бывший министр обороны России Игорь Сергеев, занимавший этот пост с 1997 по 2001 год, еще в начале 2000-х предупреждал своих коллег из НАТО, что дальнейшее расширение альянса на восток станет крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва предпримет меры.

Днем ранее российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Запад начал уничтожать «идею общеевропейского дома» в 1994–1995 годах, когда взял курс на расширение НАТО на восток. Как указал Пушков, в рамках первого этапа расширения альянса важно было убедить Москву в том, что действия НАТО обусловлены «историческим долгом» западных стран, а не политикой приближения к границам России.

Также в декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

В середине ноября член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл – младший отмечал, что политическая элита США несет ответственность за украинский конфликт, поскольку она спровоцировала его, годами угрожая России расширением НАТО на восток.

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