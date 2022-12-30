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Times рассказала о предупреждениях Минобороны РФ о расширении НАТО еще в 2000-х

Times: Минобороны РФ еще в начале 2000-х предупреждало, что дальнейшее расширение альянса на восток будет крупной политической ошибкой
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Бывший министр обороны России Игорь Сергеев, занимавший этот пост с 1997 по 2001 год, еще в начале 2000-х предупреждал своих коллег из НАТО, что дальнейшее расширение альянса на восток станет крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва предпримет меры. Об этом написала британская газета The Times в пятницу, 30 декабря, со ссылкой на документы, опубликованные британским национальным архивом в Кью.

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Согласно этим документам, президент России Владимир Путин в 2001 году говорил тогдашнему премьер-министру Великобритании Тони Блэру во время его визита в Москву, что не хочет, чтобы его считали противником Североатлантического альянса.

В свою очередь, Сергеев, как утверждается в материале, заявлял об ошибочности политики расширения альянса.

«Министр обороны России Игорь Сергеев заявил своим коллегам из НАТО, что дальнейшее расширение было бы крупной политической ошибкой, в ответ на которую Москва «предпримет соответствующие шаги», — говорится в статье.

Отмечается, что визит Блэра в Москву проходил за несколько дней до вторжения США в Афганистан в октябре 2001 года.

Днем ранее российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Запад начал уничтожать «идею общеевропейского дома» в 1994–1995 годах, когда взял курс на расширение НАТО на восток. Как указал Пушков, в рамках первого этапа расширения альянса важно было убедить Москву в том, что действия НАТО обусловлены «историческим долгом» западных стран, а не политикой приближения к границам России.

«Добили» же эту идею, по словам Пушкова, бомбардировками Белграда и принятием в НАТО сразу семи стран в 2004 году, что считалось «немыслимым» в 1995–1997 годах.

Также в декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз (ЕС).

В середине ноября китайская газета China Daily указала на то, что причиной начала конфликта на Украине стало именно расширение НАТО на восток, поскольку оно полностью игнорировало законные опасения России в отношении безопасности, загоняя ее в угол.

Тогда же член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нилл-младший отмечал, что политическая элита США несет ответственность за украинский конфликт, поскольку она спровоцировала его, годами угрожая России расширением НАТО на восток.

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