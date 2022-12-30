Реклама
Прямой эфир
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и праздниках в 2023 году
Мир
Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело в отношении руководителей NEXTA
Армия
Военный эксперт оценил возможную передачу США Украине БМП Bradley
Мир
В МИД РФ оценили ситуацию в Лачинском коридоре
Общество
Путин поручил проработать индексацию страховых пенсий работающим инвалидам
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 70 рублей
Экономика
Цены на газ в Европе упали ниже $840 за 1 тыс. куб. м
Мир
В Молдавии решили посвятить 2023 год украинской культуре
Мир
Посол КНР в США Цинь Ган назначен министром иностранных дел Китая
Мир
Украина получила партию противоминного оборудования от Великобритании
Общество
Более половины россиян выразили сожаление о распаде СССР
Общество
Пассажиры метро Москвы смогут посмотреть новогоднее обращение президента РФ
Сюжет:

Пенсионерка погибла в Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики в пятницу, 30 декабря, местная жительница погибла в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

«Влетел «Град», проломил плиту, пол и провалился в подвал»
Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий

«В результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) города Ясиноватая погибла женщина 1933 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Также, по его информации, ранения получил мужчина. По словам Шевченко, обстрел города продолжается.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу город обстреливался восемь раз. Всего по Ясиноватой было выпущено 53 артиллерийских снаряда.

Ранее 30 декабря сообщалось, что в результате ночных ударов украинских боевиков по центру Донецка разрушена гостиница «Виктория». Всего в 2:34 мск по городу было выпущено шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Вечером в среду, 28 декабря, украинские боевики также обстреляли центральные районы Донецка. Это был третий удар боевиков по городу за день. Тогда же сообщалось, что ВФУ за 12 минут нанесли пять ударов из тяжелых артиллерийских установок по населенным пунктам ДНР.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022