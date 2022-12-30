Пенсионерка погибла в Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ

В городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики в пятницу, 30 декабря, местная жительница погибла в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

«В результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) города Ясиноватая погибла женщина 1933 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Также, по его информации, ранения получил мужчина. По словам Шевченко, обстрел города продолжается.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу город обстреливался восемь раз. Всего по Ясиноватой было выпущено 53 артиллерийских снаряда.

Ранее 30 декабря сообщалось, что в результате ночных ударов украинских боевиков по центру Донецка разрушена гостиница «Виктория». Всего в 2:34 мск по городу было выпущено шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Вечером в среду, 28 декабря, украинские боевики также обстреляли центральные районы Донецка. Это был третий удар боевиков по городу за день. Тогда же сообщалось, что ВФУ за 12 минут нанесли пять ударов из тяжелых артиллерийских установок по населенным пунктам ДНР.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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