Врач назвал единственный способ заразиться «поедающей мозг» амебой

Заразиться первичным амебным менингоэнцефалитом, который вызывает амеба Неглерия Фоулера, можно только одним способом. Об этом 30 декабря заявил полковник медицинской службы сухопутных войск Таиланда в отставке доктор Чаренчай Сопха.

«Редкость этого заболевания связывают с тем, что оно возникает только одним путем: при попадании зараженной воды в нос, причем таком попадании, при котором вода находится в носу достаточно долго, чтобы амеба проникла в обонятельный нерв», — сказал он «РИА Новости».

По словам эксперта, заражение не происходит даже когда человек случайно выпивает пораженную амебой воду, если при питье вода не попадает в нос. При этом большинство известных заражений амебным менингоэнцефалитом, от которого поражается головной мозг, происходили у молодых мужчин и женщин с нормальным здоровьем.

Ранее, 26 декабря, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что в стране выявили первый случай заражения амебой Неглерия Фоулера. Заразившийся находился в Таиланде четыре месяца, после вернулся обратно в Южную Корею 10 декабря, где умер в больнице спустя 10 дней.

В тот же день руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что в России не выявлено случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера. Он подчеркнул, что заражение не передается от человека к человеку.

Ранее, в августе, сообщалось, что в штате Небраска ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебы. Паразита ребенок подхватил, купаясь в реке. Заражение Неглерией Фоулера в 97% вызывает летальный исход. Эпидемиолог штата Небраска тогда отметил, что подобные случаи ранее обнаруживались в южных штатах, однако теперь начали появляться и в северных.

До этого, в июле, сообщалось, что в штате Миссури пловец умер от заражения поедающей мозг амебы. Подобные случаи встречались в США с 1962 по 2021 год 154 раза, из заразившихся выжили лишь четыре человека.