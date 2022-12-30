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Врач назвал единственный способ заразиться «поедающей мозг» амебой

Доктор Сопха: «поедающая мозг» амеба может оказаться в организме человека только при попадании зараженной воды в нос
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Фото: Global Look Press/Vladimir Godnik
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Заразиться первичным амебным менингоэнцефалитом, который вызывает амеба Неглерия Фоулера, можно только одним способом. Об этом 30 декабря заявил полковник медицинской службы сухопутных войск Таиланда в отставке доктор Чаренчай Сопха.

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«Редкость этого заболевания связывают с тем, что оно возникает только одним путем: при попадании зараженной воды в нос, причем таком попадании, при котором вода находится в носу достаточно долго, чтобы амеба проникла в обонятельный нерв», — сказал он «РИА Новости».

По словам эксперта, заражение не происходит даже когда человек случайно выпивает пораженную амебой воду, если при питье вода не попадает в нос. При этом большинство известных заражений амебным менингоэнцефалитом, от которого поражается головной мозг, происходили у молодых мужчин и женщин с нормальным здоровьем.

Ранее, 26 декабря, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что в стране выявили первый случай заражения амебой Неглерия Фоулера. Заразившийся находился в Таиланде четыре месяца, после вернулся обратно в Южную Корею 10 декабря, где умер в больнице спустя 10 дней.

В тот же день руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что в России не выявлено случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера. Он подчеркнул, что заражение не передается от человека к человеку.

Ранее, в августе, сообщалось, что в штате Небраска ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебы. Паразита ребенок подхватил, купаясь в реке. Заражение Неглерией Фоулера в 97% вызывает летальный исход. Эпидемиолог штата Небраска тогда отметил, что подобные случаи ранее обнаруживались в южных штатах, однако теперь начали появляться и в северных.

До этого, в июле, сообщалось, что в штате Миссури пловец умер от заражения поедающей мозг амебы. Подобные случаи встречались в США с 1962 по 2021 год 154 раза, из заразившихся выжили лишь четыре человека.

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