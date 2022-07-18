Мужчина скончался в США после заражения амебой-мозгоедом

В штате Миссури пловец умер от заражения поедающей мозг амебы. Информация об этом появилась на сайте ABC News 17 июля.

Издание со ссылкой на представителя здравоохранения сообщило, что мужчина мог заразиться, предположительно, во время купания в озере Айова 7 июля.

Пострадавшего срочно госпитализировали, он проходил лечение от амебного менингоэнцефалита, смертельно опасного заболевания, вызываемого амебой Naegleria fowleri.

На следующий день департамент здравоохранения штата объявил о закрытии пляжа.

Среди симптомов заражения врачи отмечают сильную головную боль, лихорадку, тошноту, рвоту, скованность мышц шеи и судороги.

Подобные случаи встречались в США с 1962 по 2021 год 154 раза, из заразившихся выжили лишь четыре человека.

Подобный случай произошел в сентябре 2020 года: тогда в американском штате Техас при расследовании смерти шестилетнего мальчика обнаружили в водопроводной воде поедающую мозг амебу.