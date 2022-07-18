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Мужчина скончался в США после заражения амебой-мозгоедом

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Фото: commons.wikimedia.org/CDC/Dr. Govinda S. Visvesvara
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В штате Миссури пловец умер от заражения поедающей мозг амебы. Информация об этом появилась на сайте ABC News 17 июля.

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Издание со ссылкой на представителя здравоохранения сообщило, что мужчина мог заразиться, предположительно, во время купания в озере Айова 7 июля.

Пострадавшего срочно госпитализировали, он проходил лечение от амебного менингоэнцефалита, смертельно опасного заболевания, вызываемого амебой Naegleria fowleri.

На следующий день департамент здравоохранения штата объявил о закрытии пляжа.

Среди симптомов заражения врачи отмечают сильную головную боль, лихорадку, тошноту, рвоту, скованность мышц шеи и судороги.

Подобные случаи встречались в США с 1962 по 2021 год 154 раза, из заразившихся выжили лишь четыре человека.

Подобный случай произошел в сентябре 2020 года: тогда в американском штате Техас при расследовании смерти шестилетнего мальчика обнаружили в водопроводной воде поедающую мозг амебу.

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