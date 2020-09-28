Поедающую мозг амебу нашли в водопроводной воде в Техасе

В американском штате Техас при расследовании смерти шестилетнего мальчика обнаружили в водопроводной воде поедающую мозг амебу.

Как сообщает 28 сентября телеканал CBS, в Хьюстоне ребенок погиб после того, как подхватил неглерию Фоулера. По мнению специалистов, паразит, вызывающий первичный амебный менингоэнцефалит, мог попасть в организм из воды в озере Джексон, вблизи которого жила семья, либо из водопровода.

Специалисты взяли пробы воды, и три из 11 тестов показали наличие неглерии Фоулера в водопроводе.

Губернатор Грег Эбботт объявил ЧП. Власти города призвали жителей не пить сырую воду и обязательно ее кипятить.

Комиссия по качеству окружающей среды Техаса также посоветовала не допускать попадания воды в нос во время купания, душа, плавания и мытья лица.

Первичный амебный менингоэнцефалит был впервые описан в 1960-х годах в США. У заболевшего поражается мозг и нервная система. В большинстве случаев такие пациенты не выживают. Однако заболевание очень редкое, с момента открытия заболевания было диагностировано всего несколько сотен случаев заражения.

В июле ученые из университета Индианы выяснили, как паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Его попадание в мозг может обернуться тяжелыми последствиями.