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Ученые раскрыли механизм поражения клеток человека опасным паразитом

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Фото: commons.wikimedia.org
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Ученые из университета Индианы выяснили, как паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека. Соответствующее исследование они опубликовали в журнале mBio.

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В статье говорится о том, что токсоплазмой заражены более половины жителей планеты. Как правило, этот паразит попадает в организм после употребления грязной воды или пищи.

Вместе с тем проникновение паразита в мозговые ткани может обернуться тяжелыми последствиями. В частности, он может долгое время находиться в организме и активироваться при снижении иммунитета.

Специалисты подчеркивают, что в случае, если токсоплазма оказывается в иммунных клетках, она начинает распространяться по всему организму. Кроме того, она отключает сигнальную систему клетки-хозяина. Как следствие, активируется белок IRE1, который отвечает за ее перемещение.

Ученые провели исследование, во время которого заражали токсоплазмой клетки, в которых данный белок отсутствует. В итоге они оставались статичными.

В апреле биологи из США открыли множество вирусов водорослей, которые способны не только размножаться внутри своих жертв, но и управлять их метаболизмом.

В июле прошлого года американец Эдди Грей заразился редким паразитом в аквапарке Fantasy Lake в Северной Каролине. Амеба неглерия Фоулера через нос попала в мозг мужчины, он почувствовал себя плохо и через неделю скончался.

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