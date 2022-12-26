В России не выявлено случаев заражения «поедающей мозг» амебой

В России не выявлено случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера, поражающей мозг человека. Об этом рассказал 26 декабря руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

Ранее в понедельник южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что в стране выявили первый случай заражения этой амебой. Заразившийся находился в Таиланде четыре месяца, после вернулся обратно в Южную Корею 10 декабря, где умер в больнице спустя 10 дней.

«На российской территории случаи заражения такой амебой не фиксировались»,— сказал Семенов «РИА Новости».

Семенов предупредил, что если заражение не диагностировать заранее, то вероятность летального исхода очень высока. Он также указал, что оно не передается от человека к человеку.

Заразиться амебой можно во время купания. Паразит может попасть в нос, после чего он прицепляется к обонятельному нерву и начинает, «пожирая» нервную ткань, двигаться вверх по обонятельному нерву, пояснил эксперт. В связи с этим Семенов посоветовал отказаться от купания в стоячих грязных и теплых водоемах Северной Америки, Индии и Пакистана.

22 августа телеканал Fox News сообщил, что в штате Небраска ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебы этого же вида. Паразита ребенок подхватил, купаясь в реке.