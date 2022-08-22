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Ребенок скончался в США после заражения «поедающей мозг» амебы

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Фото: Global Look Press/Jörg Horstmann
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В штате Небраска ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебы вида Naegleria fowleri, поедающей мозг. Об этом 19 августа сообщил телеканал Fox News.

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Паразита ребенок подхватил, купаясь в реке. Отмечается, что заражение этой амебой в 97% вызывает летальный исход.

Эпидемиолог штата Небраска отметил, что подобные случаи ранее обнаруживались в южных штатах, однако теперь начали появляться и в северных.

«Амеба может вызвать первичный амебный менингоэнцефалит, инфекцию головного мозга, которая может возникнуть, когда вода, содержащая амебу, попадает в нос и достигает мозга. Инфекция возникает крайне редко, но почти всегда приводит к летальному исходу», — говорится в сообщении.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), за последние 10 лет был зарегистрирован 31 случай подобной инфекции. Статистика также говорит о том, что с 1962 по 2021 год были инфицированы 154 человека, из них выжили только четверо.

Ранее, 17 июля, сообщалось, что в штате Миссури пловец умер от заражения поедающей мозг амебы.

Пострадавшего срочно госпитализировали, он проходил лечение от амебного менингоэнцефалита, смертельно опасного заболевания, вызываемого амебой Naegleria fowleri. На следующий день департамент здравоохранения штата объявил о закрытии пляжа.

Среди симптомов заражения врачи отмечают сильную головную боль, лихорадку, тошноту, рвоту, скованность мышц шеи и судороги.

Подобный случай произошел в сентябре 2020 года: тогда в американском штате Техас при расследовании смерти шестилетнего мальчика обнаружили в водопроводной воде поедающую мозг амебу.

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