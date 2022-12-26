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В Южной Корее выявили первый случай заражения «поедающим мозг» паразитом

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Фото: Global Look Press/Anna Altukhova
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Южная Корея выявила первый в стране случай заражения амебой Naegleria fowleri, поражающая мозг человека. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на органы здравоохранения.

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«KDCA (Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний. — Ред.) подтвердила, что гражданин Кореи, который умер после возвращения из Таиланда, был заражен Naegleria fowleri, которая разрушает человеческий мозг», — заявили в агентстве.

Известно, что 50-летний мужчина вернулся в Южную Корею 10 декабря, 11 декабря он был госпитализирован. В Таиланде житель республики пробыл четыре месяца.

Мужчина умер во вторник, 20 декабря. У него наблюдались симптомы менингита, в результате проведенного теста была выявлена Naegleria fowleri.

По данным агентства, заболевание впервые было зарегистрировано в США в 1937 году. К 2018 году по всему миру был выявлен 381 случай инфицирования. Данный паразит обитает в теплых пресных водоемах, например, реках, озерах, каналах, прудах. Амеба вдыхается через нос, попадает в мозг и поражает его ткань.

В KDCA заверили, что вероятность заразить другого человека невелика. Власти рекомендуют не плавать в пресных водоемах региона.

Ранее, в августе, сообщалось, что в штате Небраска ребенок погиб от менингоэнцефалита, вызванного заражением амебы вида Naegleria fowleri. Паразита ребенок подхватил, купаясь в реке. Отмечается, что заражение этой амебой в 97% вызывает летальный исход. Эпидемиолог штата Небраска тогда отметил, что подобные случаи ранее обнаруживались в южных штатах, однако теперь начали появляться и в северных.

До этого, 17 июля, сообщалось, что в штате Миссури пловец умер от заражения поедающей мозг амебы.

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