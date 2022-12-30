В Германии обвинили в пропаганде фашизма российского врача

Российского врача, проживающего в Германии, обвинили в пропаганде фашизма за посты в соцсетях, в том числе за публикацию фото Парада Победы на Красной площади 1945 года. Об этом 30 декабря сообщили Некоммерческой ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

Как рассказали в VADAR, которая занимается защитой россиянина, на него написал донос владелец дома, где проживает семья врача. В результате к нему пришли с обыском сотрудники полиции и изъяли компьютер и телефон, с которых он якобы осуществлял «зловредную деятельность».

«Время было подобрано «идеально», когда градус ненависти, и так плохо скрываемый, к нам, россиянам, в обычное время, в тот момент достигал заоблачных высот», — приводит VADAR слова врача.

Как сообщается, изначально россиянину было предъявлено свыше 20 пунктов обвинения за его публикации в социальных сетях.

«Там были и известные на весь мир кадры Победного Парада 1945 года на Красной площади, где наши войска бросают нацистские штандарты, флаги перед Мавзолеем и многое-многое другое, например, известную карикатуру, показывающую в негативном свете сотрудничество с нацистами, на что нормальный человек никогда не обратит даже внимания, как на повод заявления в криминальную полицию», — рассказывает врач.

Однако, благодаря работе адвоката, обвинение по 20 пунктам удалось сократить до четырёх. Уточняется, что речь идёт о следующих постах в социальной сети: карикатуре 1945 года на доказанную Нюрнбергским трибуналом историческую связь украинских нацистов и гитлеровцев времён Второй мировой войны, перепосте с английского портала «Sun» с «известным» фото британской королевской семьи, репосте записи православного священника отца Андрея Ткачёва, а также записи, в которой российский врач написал «Вечная Слава Павшим Героям...» про погибшего в ходе специальной военной операции на Украине Героя России Нурмагомеда Гаджима.

Суд над врачом состоялся в ноябре. В результате, россиянина обвинили в использовании «символов антиконституционных и террористических организаций» и в «оправдании российской военной агрессии против Украины».

«Прокурор говорил, что на фото со знаменитого Парада Победы на Красной Площади в 1945 году, где наши герои держат опущенными знамёна нацистов, изображены фашисты. Обвинитель буквально назвал воевавших против Гитлера солдат фашистами!» —подчеркнул он.

Как сообщили в VADAR, в ближайшее время на решение суда будет подана апелляция.

«Наша ассоциация прямо сейчас ведёт несколько таких дел. Считаем, что тенденция, с которой мы столкнулись, это больше, чем просто ошибка правосудия — или правильнее сказать «НЕправосудия», направленная не только на невинных людей, но и на общество в целом», - сообщили в VADAR.

Как ранее рассказал «Известиям» первый заместитель исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Владимир Поздоровкин в этом году проживающие за границей россияне направили около 11 тыс. жалоб на притеснения.

Это почти на четверть больше прошлогоднего показателя — тогда он достиг 9 тыс., уточнили в фонде.