Пожарные начали проверку Останкинской телебашни в Москве после анонимного сообщения

Пожарные начали проверку здания Останкинской телебашни в Москве после получения сообщения об угрозе взрыва. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва Останкинской телебашни», — рассказали в экстренных службах.

Пожарные прибыли по вызову и проверяют здание.

В последние месяцы отмечается поступление анонимных сообщении о якобы минировании общественных зданий и органов власти.

В конце ноября в 35 судов Москвы поступили угрозы минирования, в пяти прошла эвакуация. Проверка показала, что сообщения были ложными. Сообщения о минировании также поступали в суды Санкт-Петербурга.

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Вехов в беседе с «Известиями» рассказал, как могут быть вычислены злоумышленники, распространяющие ложные сообщения о минировании.

Он напомнил, в частности, что электронная почта в России и в ряде других стран, в том числе в Китае, регистрируется или по паспорту, или по номеру телефона, а при покупке SIM-карты нужно предоставлять паспортные данные.