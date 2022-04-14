Суды Петербурга получили угрозы о минировании от «Дани Милохина»

Куйбышевский, Колпинский, Выборгский, Октябрьский и Красносельский, Кировский, Красногвардейский и Сестрорецкий, Кронштадтский, Ленинский, Василеостровский и Московский районные суды получили письма о минировании зданий. Об этом 14 апреля заявляет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Письма с угрозами подписаны именем тик-токера Дани Милохина. В сообщении заявляется об обиде «на некоторых работников» суда.

Из зданий судов осуществляется эвакуация.

24 февраля поступило сообщение о минировании восьми районных судов Москвы, заседания приостановлены. В некоторых из них провели эвакуацию сотрудников и посетителей. Мосгорсуд и Верховный суд России продолжили работу в штатном режиме. Позднее в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что суды вернулись к работе в штатном режиме. Были проведены все необходимые проверки и усилены меры безопасности.

С начала года по регионам прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, 21 января анонимные сообщения о минировании поступили в школы в Севастополе. В результате занятия в учебных заведениях были экстренно отменены. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что информация о минировании учебных заведений полуострова поступала из-за границы.