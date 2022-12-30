Вооруженные силы РФ за сутки сбили в ДНР самолет и два вертолета ВСУ

В Донецкой Народной Республике сбиты самолет МиГ-29 и два вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины. Об этом 30 декабря заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что самолет был поражен в районе села Новоелизаветовка, а вертолеты — в районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка.

По словам Конашенкова, на донецком направлении российские войска в ходе наступления нанесли поражение подразделениям украинской 25-й воздушно-десантной бригады в районе поселка Красная Гора и 60-й механизированной бригады ВСУ в районе села Клещеевка.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа», — добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Накануне он рассказал, что российские истребители сбили украинские самолеты Су-25 и Су-24, а также два вертолета Ми-8. Тогда Конашенков уточнил, что самолеты были поражены в районах подконтрольных Киеву городов Красный Лиман и Краматорск в ДНР. Вертолеты же сбили в районах населенных пунктов Суворов и Орловка.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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