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BMW сумела наладить поставки запасных частей в Россию

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российское представительство компании BMW смогло наладить поставки на центральный склад в РФ части номенклатуры фирменных запасных частей. Об этом сообщили в «BMW Group Россия», рассказал 30 декабря сайт «Газета.Ru».

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«На центральный склад «BMW Group Россия» осуществляются поставки тех запасных частей, по которым на сегодняшний день удалось восстановить логистические цепочки», — сообщили в автокомпании.

В BMW также добавили, что на все автомобили марки, выпущенные для российского рынка, по-прежнему действует заводская гарантия. Совместными усилиями с партнерами из дилерской сети представительство бренда создало условия для выполнения всех гарантийных обязательств в полном объеме, несмотря на ограниченную доступность некоторых запчастей.

Производство автомобилей BMW в России из-за сложной геополитической ситуации и срывов логистических цепочек прекратили на заводе «Автотор» в Калининграде с марта текущего года. Поставки импортируемых машин в РФ также приостановлены.

15 декабря губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что бывшие иностранные партнеры автопредприятия «Автотор», компании BMW, а также Kia и Hyundai хотят вернуться и автохолдинг готов их ждать, но, говоря об ожидании, губернатор уточнил, что находиться в простое завод не будет и начнет работать с другими партнерами. По словам Алиханова, у «Автотора» есть возможности собрать до 100 тыс. автомобилей в 2023 году и договоренности с новыми партнерами позволяют это сделать.

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