Алиханов заявил о желании иностранных партнеров «Автотора» вернуться

Бывшие иностранные партнеры предприятия «Автотор» хотят вернуться и автохолдинг готов их ждать. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщает 15 декабря «РИА Новости».

«Иностранные партнеры калининградского «Автотора», компания BMW, а также южнокорейские Kia и Hyundai ,очень хотят вернуться, автохолдинг готов их ждать», — заявил Антон Алиханов.

Губернатор в связи с эти отметил, что производителям вышеуказанных марок это мешает сделать «политика их руководителей». До весны 2022 года на предприятии выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai, но на данный момент сборка автомобилей этих брендов на «Автоторе» приостановлена.

«Некоторые производители прямо очень хотят вернуться и понимают, что они теряют огромный рынок перспективный и могли бы, наоборот, в отсутствие конкурентов занимать все большую и большую долю. Конечно, для них это очень серьезные экономические потери возможностей, которые перед ними открылись. Я думаю, будут делать все для того, чтобы быть первыми на старте возврата», — рассказал Алиханов.

Губернатор Калининградской области, говоря о том, что «Автотор» готов их ждать, уточнил, что находится в простое в процессе ожидания не готов, от того предприятие начало работать с другими партнерами. По словам, Алиханова у «Автотора» есть возможности собрать до 100 тыс. автомобилей в 2023 году и договоренности с новыми партнерами позволяют это сделать.

13 декабря стало известно, что «Автотор» возобновил сборку автомобилей, заключив соглашения с тремя компаниями из Китая. До конца 2022 года они планируют выпустить от полутора до двух тыс. автомобилей, рассказал губернатор Антон Алиханов. По прогнозам руководителя региона, в 2023 году самой нижней планкой по объему выпуска машин «Автотором» будет 50 тыс. штук. А по более оптимистичному прогнозу завод планирует взять планку в 100 тыс. автомобилей в год.