Дополнительные наряды ДПС выйдут на дороги Магадана

Во время новогодних каникул Госавтоинспекция усилит контроль за ситуацией на дорогах в Магадане. Дополнительные наряды ДПС будут выявлять пьяных водителей.

Патрулирование планируется осуществлять на дорогах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений и на участках, где вероятны аварийные ситуации. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

ГИБДД просит жителей Магаданской области своевременно сообщать в полицию о случаях пьяного и неадекватного вождения.

Оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» также будут проводиться в Брянской области. Рейды проходят с 27 декабря и продлятся до 8 января.