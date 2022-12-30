Дополнительные наряды ДПС выйдут на дороги Магадана
Во время новогодних каникул Госавтоинспекция усилит контроль за ситуацией на дорогах в Магадане. Дополнительные наряды ДПС будут выявлять пьяных водителей.
Патрулирование планируется осуществлять на дорогах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений и на участках, где вероятны аварийные ситуации. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.
ГИБДД просит жителей Магаданской области своевременно сообщать в полицию о случаях пьяного и неадекватного вождения.
Оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» также будут проводиться в Брянской области. Рейды проходят с 27 декабря и продлятся до 8 января.