Рейды против пьяных водителей проведут в Брянской области в праздники

Оперативно-профилактически мероприятия «Нетрезвый водитель» проведут в Брянской области во время новогодних праздников. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Рейды будут проводиться с 27 декабря по 8 января. В случае нарушения водителям грозит штраф 30 тыс. рублей, а также лишение водительского удостоверения на срок до двух лет. Аналогичное нарушение предусмотрено за отказ от медицинского освидетельствования.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области за три дня остановили 31 нетрезвого водителя. Один из автомобилистов допустил нарушение повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.