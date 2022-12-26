Свыше 30 нетрезвых водителей остановили в Липецкой области

За три дня в Липецкой области остановили 31 нетрезвого водителя. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Один из автомобилистов повторно попался на нарушении. Теперь водителю грозит административная ответственность. За первое нарушение водителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.

С 23 по 25 декабря в Липецкой области зарегистрировали две аварии, связанные со съездом в кювет. В поселке Добринка водитель не справился с управлением ВАЗ-21099 и врезался в световую опору, мужчина госпитализирован. В Хлевенском районе автомобиль Kia врезался в фонарный столб, водитель погиб. В Липецке при наезде иномарки пострадал 14-летний мальчик. НА дороге Усмань – Грачёвка водитель «Газели» насмерть сбил 33-летнего мужчину, пишет GOROD48.

57 аварий в регионе произошли без пострадавших.