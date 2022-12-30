Военный эксперт отверг возможность ВСУ пересечь российскую границу

Военный эксперт Игорь Никулин 30 декабря в беседе с «Известиями» назвал маловероятным прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию.

Таким образом он прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова газете Kyiv Post о том, что при необходимости украинские войска способны пересечь границу и вести боевые действия на территории РФ.

«На мой взгляд, это маловероятно. Теоретически возможен прорыв каких-то небольших диверсионных подразделений, но сейчас у них слишком тяжелая ситуация под Артемовском, где у них 60-тысячная группировка фактически попала в котел», — сказал Никулин.

Эксперт добавил, что ВСУ будут пытаться отвлечь российские силы от ликвидации группировки под Артемовском, но «серьезных прорывов не должно быть».

Накануне советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в Донецкой Народной Республике.

25 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Артемовска.

За день до этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ выбивают подразделения ВСУ из укрепрайонов под Артемовском. Отмечалось, что поражение ведется всеми имеющимися средствами.

23 декабря командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Киев готовится к сдаче Артемовска. Он отметил, что власти Украины понимают, что «их оттуда выдавливают и выбьют однозначно», поэтому утверждают, что город для них якобы не имеет значения.

Артемовск расположен на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Для удержания населенного пункта ВСУ подтягивает туда все имеющиеся бригады. Если в сентябре-октябре потери бахмутской группировки ВСУ составляли примерно 100 человек убитыми, то к концу декабря из-за морозов и дефицита бронетехники потери противника на этом направлении значительно увеличились.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».