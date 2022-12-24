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Командир «Ахмата» рассказал о планах Киева сдать Артемовск

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что власти Украины планируют сдать Артемовск
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Киев готовится к сдаче Артемовска (украинское название — Бахмут), где сейчас находится самая горячая точка. Об этом 23 декабря сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов.

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«Сейчас самая горячая точка на нашем фронте — это Бахмут, где дела у наших подразделений идут очень хорошо», — приводит слова Алаудинова ТАСС.

Он отметил, что власти Украины понимают, что «их оттуда выдавливают и выбьют однозначно», поэтому уже сейчас готовятся к потере города.

Алаудинов добавил, что о безвыходном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствует риторика Киева, которые сообщают, что город для них «не имеет значения». Подобные заявления украинские власти делали при потере Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов.

В этот же день Алаудинов рассказал, что Украина осознает необходимость сдачи Артемовска. По его словам, в настоящее время в районе города идут напряженные бои, однако настрой у украинских военачальников «не очень радужный».

Также офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют крыши высотных зданий Артемовска для установки на них наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО) с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

22 декабря врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ постепенно окружают Артемовск и перекрывают снабжение ВСУ в городе. При этом называть даты освобождения города еще рано, отметил врио главы ДНР.

Тогда же Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные спецподразделения в район Артемовска для удержания города. По его словам, в задачи спецподразделений помимо противодействия наступающим силам и маневренной обороне входит пресечение паники в случае дезертирства в рядах ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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