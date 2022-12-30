Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в четверг, 29 декабря.

«Мы несем серьезные потери», — сказал он в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (настоящий материал касается физического лица Марка Фейгина, выполняющего функции иноагента).

Арестович добавил, что основной удар приходится по направлениям восточного района Артемовска, Соледара и южнее города.

Ранее, 26 декабря, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске. Он отметил, что в районе лишь этого населенного пункта боевики теряют около 500 человек ежедневно.

25 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Артемовска.

За день до этого Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что Вооруженные силы РФ выбивают подразделения ВСУ из укрепрайонов под Артемовском. Отмечалось, что поражение ведется всеми имеющимися средствами.

23 декабря командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Киев готовится к сдаче Артемовска. Он отметил, что власти Украины понимают, что «их оттуда выдавливают и выбьют однозначно», поэтому утверждают, что город для них якобы не имеет значения.

Артемовск расположен на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Для удержания населенного пункта ВСУ подтягивает туда все имеющиеся бригады. Если в сентябре-октябре потери бахмутской группировки ВСУ составляли примерно 100 человек убитыми, то к концу декабря из-за морозов и дефицита бронетехники потери противника на этом направлении значительно увеличились.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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