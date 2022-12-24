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Российская армия выбивает ВСУ с укрепленных позиций под Артемовском

СМИ: российская армия выбивает ВСУ с укрепленных позиций под Артемовском
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вооруженные силы (ВС) РФ выбивают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории под Артемовском. Об этом 24 декабря сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

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«Наши войска выбивают противника из укрепрайонов под Артемовском. Поражение ведется всеми имеющимися средствами», — указано в сообщении.

В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что подразделения ВС РФ в ходе наступления на донецком направлении уничтожили сводную группу иностранных наемников в районе Раздоловки.

До этого командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов рассказал о том, что Киев готовится к сдаче Артемовска (украинское название — Бахмут), где сейчас находится самая горячая точка. Он отметил, что власти Украины понимают, что «их оттуда выдавливают и выбьют однозначно», поэтому уже сейчас готовятся к потере города.

Также офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ используют крыши высотных зданий Артемовска для установки на них наблюдательных постов противовоздушной обороны (ПВО) с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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