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Great Wall представила в Китае гибридную версию внедорожника Tank 500

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Фото: carnewschina.com
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Китайская компания Great Wall Motors показала на автосалоне в Гуанчжоу гибридную версию рамного внедорожника Tank 500. На внутреннем рынке новинка появится во II квартале 2023 года, сообщил 30 декабря портал Autonews.

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Новая модификация внедорожника может получить или систему с двухлитровым турбодвигателем и специальной гибридной коробкой передач 9HAT мощностью 420 л.с., либо с трехлитровым агрегатом и аналогичной коробкой, такой набор выдаст 528 л.с.

Емкость установленной в машину батареи составляет 19,94 кВт/ч. Аккумуляторная система гибрида поддерживает получасовую быструю зарядку и трехчасовую медленную. В режиме на электротяге запас хода внедорожника превышает 100 км. В гибридном режиме при полной зарядке расход топлива составляет 2,3 л/100 км.

Салон гибрида почти похож на тот, что устанавливают на бензиновую версию. В нем установлена безрамочная приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также 14,6-дюймовый центральный экран управления. Первые поставки гибридного Tank 500 ожидаются в начале лета 2023 года.

Портал напомнил, что Россия стала второй страной после Саудовской Аравии, в которой внедорожники Tank представлены официально. На отечественном рынке китайский производитель представил две модели: Tank 300 и Tank 500. Официальный старт продаж внедорожников Tank в России намечен на первую половину 2023 года.

23 декабря независимая организация ANCAP проверила в краш-тестах безопасность нового рамного внедорожника Tank 300. В тестах участвовала праворульная версия машины, которая производится для рынка Австралии. Авто показало максимальный результат — пять звезд из пяти возможных. Эксперты провели три краш-теста, два из которых имитировали боковой удар с разной величиной контакта, а один являлся фронтальным ударом. Результаты испытаний показали, что внедорожник защитил водителя и переднего пассажира как при фронтальном, так и при боковом ударе.

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